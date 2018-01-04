Рождество Христово в Керчи

Керчь стоит на пороге главного православного праздника – Рождества Христова. О том, какие мероприятия пройдут в городе и что праздник Рождества значит для всего православного мира, журналистам kerchinfo.com рассказал Протоиерей Отец Андрей ЯКОВЕЦ.

Отец Андрей рассказал, что в двух храмах Керчи пройдут ночные богослужения с 23:00 до 03:00. Это Иоанно-Предтеченский собор и храм Святого Архангела Гавриила. В остальных же церквях будут проводится утренние службы.

«Величие праздника состоит в том, что все человечество до Рождества Христова ожидало пришествия мессии, пришествие Бога. Потому что до этого были пророки, которые передавали заветы Бога, заповеди Божьи через себя. Затем пришел Господь. Он был ожидаем очень давно, чтобы открыть нам путь в Небеса», – рассказывает Отец Андрей.

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Протоиерей добавляет, что своим пришествием Бог облатился в человеческую плоть и пережил человеческие проблемы и заботы. Он вкусил рождение от женщины, детство и смерть.

«Точно так же, как важен для человека его день рождения, только в стократ, тысячикрат и миллион раз важнее для каждого человека рождение Бога на земле, который пришел и говорил от своего имени. Христианство, православие и отличается как раз тем, что ни кто-то говорит о Боге, преломляя это учение через свое сознание, а сам Господь говорит о себе», – добавляет священнослужитель.

Также редакция сайта kerchinfo.com напоминает керчанам, что 7 января на трех городских площадках (Площадь Ленина в центре, площадь перед ДК «Корабел» в Аршинцево, а также площадь перед Детской школой искусств им. Р. Сердюка на остановке «Казакова») с 17:00 до 20:00 пройдут рождественские концертные программы.



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