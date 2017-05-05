Руководитель ветслужбы Керчи задержан за попытку отмазать своих подчиненных

Руководитель ГБУ «Керченский городской ветеринарный лечебно-профилактический центр» «погорел» на взятке.

Как сообщили ИА Крыминформ в Следственном комитете по РК, руководитель учреждения Александр Ключников подозревается в даче взятки в размере 100 тысяч рублей.

По данным ведомства, в прошлом месяце подозреваемый передал указанную сумму сотруднику УФСБ России по РК, пытаясь закрыть вопрос о привлечении его сотрудников к уголовной ответственности.

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Ранее был выявлен факт получения ими взяток от керченских предпринимателей.

Ключникова задержали во время операции УФСБ. Сейчас он находится под стражей.

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