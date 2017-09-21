Руководителей керченских предприятий научат архивному делу

В Керченской городской администрации 9 октября пройдёт семинар «Об организации делопроизводства и обеспечения сохранности документов в организациях». Стать участниками приглашают руководителей организаций и предприятий города Керчи, делопроизводителей и архивных работников.

Специалисты ознакомятся на семинаре с нормативными документами РФ и Крыма в сфере архивного дела, научатся использовать на практике Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, а так же узнают как обеспечить сохранность документов в архивах организаций.

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Семинар пройдёт в Керченской администрации с 13.00 до 15.30, записаться на участие можно по телефону по телефону +7978-861-26-43

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