Руководители Керчи пожелали счастья керчанам с группой «Цветы» (видео)

Финальной песней концертной программы стала популярная и всем известная песня «Мы желаем счастья вам». К исполнителям присоединились первые лица города.

День города в Керчи завершился большим гала-концертном на набережной. Перед жителями и гостями города выступила легендарная группа Стаса Намина «Цветы». Артисты исполнили любимые хиты, заставив зрителей подпевать и танцевать.

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Завершила концерт песня «Мы желаем счастья вам», во время исполнения которой на сцену поднялись представители администрации города. Чиновники, совместно с лидерами группы, пожелали счастья всем присутствующим и поздравили горожан с главным праздником года.

Видео – Кирилл Мазилов

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