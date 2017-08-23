Руководство ГУП РК «Вода Крыма» приехало в Керчь решать проблемы с водой

Керчь посетило руководство ГУП РК «Вода Крыма». Основная цель визита – оценка ситуации с водоснабжением города. В ходе визита были приняты решения о введение определенных мер предприятием.

Сегодня ГУП РК «Вода Крыма», наблюдая острую проблемы с водой в Керчи, выделило личного состава 28 человек и дополнительную спецтехнику.

«Это тот кадровый потенциал, который занимается непосредственно устранением аварийных ситуаций. Также в город выехало 8 единиц специальной техники (землеройная техника, машины откачки, аварийные машины и компрессоры)», — рассказал заместитель Генерального директора по эксплуатации ГУП РК «Вода Крыма» Игорь ДАНИЛОВИЧ.

По состоянию на сегодняшний день в Керчи работает 7 аварийных бригад. Ежедневно поступает большое количество аварийных заявок и по каждой из них сотрудники предприятия оперативно работают.

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«Например, по состоянию на утро 22 августа было 23 аварийные заявки, вечером осталось лишь 3, которые перешли на следующий день», — говорит Игорь Васильевич.

Так, вскоре в Керчи будет установлено 13 регуляторов давления, обратные клапаны; уже уставлено более 30 вантузов. Также продолжает отрабатываться система гидравлического моделирования, которая помогает улучшать качество предоставляемых услуг.

Будет выделена отдельная бригада для ревизии и ремонта запорных арматур.

В целом представители предприятия акцентируют на том, что в данный период увеличился забор воды, в связи с чем учащаются аварии на водопроводе города.

«Мы хотим, чтобы население понимало, чтобы мы видим и слышим о проблемах, стараемся их решать и не оставаться в тени», — отмечает замгендиректора предприятия.

Все выше перечисленные меры поспособствуют сведению к минимуму количества аварий в городе и обеспечат керчанам стабильное водоснабжение.

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