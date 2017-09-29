Руководство Керчи и паромной переправы лично контролируют ситуацию

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин и генеральный директор ООО «Морская дирекция» Сергей Якушев совершают личный обход паромной переправы. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети.

Керченская паромная не функционирует уже третий день из-за погодных условий. В регионе бушует сильный ветер. В накопителях и залах ожидания скопилось большое количество людей. Власти города и предприятия делают все возможное, чтобы создать комфортные условия для ожидания граждан.

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«Подходим к пассажирам, поневоле ставшим заложниками непогоды. Горячий чай в избытке, питание раздают. Совместными усилиями мы делаем все возможное, чтобы ожидание для людей стало максимально комфортным. Стоит отметить, что гости полуострова стараются найти в сложившейся ситуации положительные моменты», – отмечает Сергей Бороздин.

Напомним, что по предупреждению МЧС подобная погода сохранится и в субботу, 30 сентября.

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