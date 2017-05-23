Руководство Керчи отправилось в Тулу

Руководство Керчи и Тулы определяют планы по сотрудничеству. Об этом на своей странице в соцсети сообщает Председатель городского совета Керчи Лариса Щербула.

Председатель городского совета Керчи Лариса Щербула совместно с заместителем Председателя Совета министров Республики Игорем Михайличенко и главой администрации города Сергеем Бороздиным находятся с рабочим визитом в Тульской области.

Читайте: Новая школа в Керчи будет названа в честь героя-снайпера

Формат визита предусматривает встречу с Губернатором Тульской области А.Г. Дюминым.

«Собираемся определить дальнейшие направления сотрудничества в рамках заключенного договора о породнении и сотрудничестве городов-героев Керчь и Тула в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах», — отмечает Лариса Викторовна.

Напомним, Керчь подружилась уже с четырнадцатым городом.

Другие актуальные новости Керчи читайте на сайте KerchINFO.com.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

