Руководство Керчи приняло участие в видеоконференции с Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, в процессе которой были подведены итоги уходящего года. Об этом сообщил глава Керченской администрации Владимир Подлипенцев на своей странице в соцсети.

Чиновник рассказал, что с учетом выполнения поставленных задач и поручений, основываясь на динамику освоения бюджетных средств и другие показатели, был составлен рейтинг муниципалитетов и муниципальных районов.

«Главы администраций, занявшие в нем последние позиции, были сняты с должности. Это глава администрации города Алушты и Бахчисарайского района. Также был уволен заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Олег Казурин за невыполнение должным образом государственных задач и поручений Главы республики», — комментирует Подлипенцев.

Сергей Аксенов, в свою очередь, отметил, что все прошли тяжелый путь, но общие результаты в целом достойны уважения.

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«С учетом ошибок в следующем году муниципальные образования должны выйти на лучшие результаты», — убежден Аксенов.

Для этого Глава республики призвал муниципалитеты проанализировать и скорректировать свою работу.

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