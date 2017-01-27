Всех руководящих лиц организации проверят на знание стандартов завода. Об этом сообщает пресс-центр предприятия.

На керченском заводе «Залив» была принята к исполнению рабочая программа 2017 года, в которой большое внимание уделено изучению внутренних стандартов завода. Данная образовательная программа касается всех рабочих сфер завода — развития инфраструктуры и кадрового потенциала, производственной и коммерческой деятельности предприятия.

На заводе планируют проводиться разноплановые общеобразовательные мероприятия, в которых будут проверяться знания по нормативам и основным положениям завода. В частности, на знание и изучение стандартов организации, будет проверяться весь руководящий состав.

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На сегодняшний день керченский завод «Залив» работает по 12 методикам и 74 стандартам организации, которые определяют общие подходы в работе завода по её основным направленностям. В основных положениях организации конкретно определен порядок выполнения разноплановых работ и всех процессов производства.

Также описаны ключевые требования для рабочего коллектива по исполнению их должностных обязанностей.

Очень чётко распределена ответственность работников на всех этапах производственного процесса. Благодаря соблюдению всех правил и нормативов работниками организации, на заводе обеспечена на высоком уровне работа системы менеджмента предприятия.

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Именно поэтому, гендиректором «Залива» Жердевым Андреем Валерьевичем,

была отмечена острая необходимость проведения таких образовательных мероприятий для руководства завода. По мнению Жердева, такие занятия по изучению стандартов очень повысят уровень организации работ на предприятии в целом.

Напомним, на протяжении всего 2017 года всё руководство судостроительного предприятия «Залив»: директор по заведованию, руководители всех отделов и цехов,

и состав мастеров будут получать знания по всем ключевым положениям и нормативам работы, действующих на предприятии.

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