В Керчи состоялось собрание Русской общины Крыма. Представители творческой и гуманитарной интеллигенции обсудили насущные проблемы с руководством города в лице главы администрации города Владимира Подлипенцева.

Поводом для проведения открытого собрания Русской общины Крыма стал проект письма «Проблемы и перспективы развития Керчи», в котором его авторы отметили упадок города во всех областях, начиная от промышленной и заканчивая культурной, а также бездеятельность руководства Керчи.

Общественность в своём проекте письма сообщила, что возвращение «в родную гавань» должно было изменить Керчь в лучшую сторону. Однако на деле всё сложилась гораздо прозаичнее.

«Власти города нашли себя в исполнении чисто представительских функций: встречах-проводах разного рода делегаций, перерезании ленточек, сидении в президиумах различного рода собраний, зажигании огней на ёлках и т.д.», — говорится в письме.

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Также в своём обращении городские активисты подчёркивают, что культурной сфере города нужна максимальная поддержка.

Городской дом культуры имени Пушкина стоит без дела. Ремонт в нем проводится уже несколько лет. Дом культуры ЖРК находится в частных руках, хотя там отличные помещения, в которых должны проводится репетиции творческих коллективов города. В здании ДК Корабел планируют оборудовать два кинотеатра, а единственная в городе театральная студия репетирует ютится в маленьком помещении», — жалуются представители культурной сферы города.

Глава городской администрации Владимир Подлипенцев, внимательно выслушав проект письма, все пожелания и предложения представителей общественности, согласился с тем, что положение дел на сегодняшний момент достаточно сложное и, что решить все и сразу невозможно физически. Многие из проблем, озвученные в ходе собрания, глава администрации Керчи пообещал взять на личный контроль.

На необоснованную, по его мнению критику, Владимир Валерьевич отреагировал достаточно резко, уточнив, что руководство Керчи озабочено городскими проблемами и пытается их решить, а не наблюдает за происходящим со стороны.

По итогам встречи представители общественности и городской администрации признали необходимость подобных мероприятий, которые дают возможность керчанам открыто высказывать свои предложения и замечания о работе городских чиновников. Письмо «Проблемы и перспективы развития Керчи» будет доработано и отправлено адресату.

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