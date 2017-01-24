русская община крыма подлипенцев встреча

В Керчи состоялось собрание Русской общины Крыма. Представители творческой и гуманитарной интеллигенции обсудили насущные проблемы с руководством города в лице главы администрации города Владимира Подлипенцева.

Поводом для проведения открытого собрания Русской общины Крыма стал проект письма «Проблемы и перспективы развития Керчи», в котором его авторы отметили упадок города во всех областях, начиная от промышленной и заканчивая культурной, а также бездеятельность руководства Керчи.

Общественность в своём проекте письма сообщила, что возвращение «в родную гавань» должно было изменить Керчь в лучшую сторону. Однако на деле всё сложилась гораздо прозаичнее.

«Власти города нашли себя в исполнении чисто представительских функций: встречах-проводах разного рода делегаций, перерезании ленточек, сидении в президиумах различного рода собраний, зажигании огней на ёлках и т.д.», — говорится в письме.

Читайте: В Керчи появилось «Место встречи с искусством»

Также в своём обращении городские активисты подчёркивают, что культурной сфере города нужна максимальная поддержка.

Городской дом культуры имени Пушкина стоит без дела. Ремонт в нем проводится уже несколько лет. Дом культуры ЖРК находится в частных руках, хотя там отличные помещения, в которых должны проводится репетиции творческих коллективов города. В здании ДК Корабел планируют оборудовать два кинотеатра, а единственная в городе театральная студия репетирует ютится в маленьком помещении», — жалуются представители культурной сферы города.

Глава городской администрации Владимир Подлипенцев, внимательно выслушав проект письма, все пожелания и предложения представителей общественности, согласился с тем, что положение дел на сегодняшний момент достаточно сложное и, что решить все и сразу невозможно физически. Многие из проблем, озвученные в ходе собрания, глава администрации Керчи пообещал взять на личный контроль.

На необоснованную, по его мнению критику, Владимир Валерьевич отреагировал достаточно резко, уточнив, что руководство Керчи озабочено городскими проблемами и пытается их решить, а не наблюдает за происходящим со стороны.

По итогам встречи представители общественности и городской администрации признали необходимость подобных мероприятий, которые дают возможность керчанам открыто высказывать свои предложения и замечания о работе городских чиновников. Письмо «Проблемы и перспективы развития Керчи» будет доработано и отправлено адресату.

1 of 3
русская община крыма подлипенцев встреча
русская община крыма подлипенцев встреча
русская община крыма подлипенцев встреча
русская община крыма подлипенцев встреча
русская община крыма подлипенцев встреча
русская община крыма подлипенцев встреча
Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

  • Александр Гордеев

    Дайте, пожалуйста, больше информации по драматическому театру. Кто, что знает. Его вообще планируют открывать? Если да, то когда?