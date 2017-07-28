С 29 июля в Керчи стартует ремонт дорожного покрытия

Дорожно-строительная компания с 29 июля планирует начать ремонтные работы по улице Еременко и Шлагбаумской площади. В связи с ремонтом дорожного полотна на указанных участках будет частично ограничено движение транспортных средств в ночное время суток.

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Администрация города приносит извинения за возможные неудобства и просит всех водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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