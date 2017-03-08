С 8 марта, дорогие женщины!

Редакция KerchINFO.com поздравляет всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днём! Милые девочки, девушки, женщины, бабушки — с 8 марта Вас, дорогие!

В этот день по всей России и во многих других странах отмечают замечательный праздник — Всемирный женский день.

Сегодня в чудесный день весны мы спешим поздравить прекрасную половину общества с «Женским днём»!

Хотя изначально праздник появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию. Сегодня же принято поздравлять абсолютно всех представительниц женского пола в независимости от их возраста и социального статуса. 8 марта уже давно принято считать праздником весны, нежности, красоты, обаяния, очарования прелестного создания под названием Женщина!

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Пользуясь случаем, редакция KerchINFO.com от всей души поздравляет прекрасную половину нашего общества с этим чудесным днём весны! Желаем Вам исполнения всех заветных желаний, пусть с ваших лиц никогда не исчезают лучезарные улыбки, а глаза всегда светятся от счастья! А главное — любите и будьте любимыми!

Своё поздравление мы хотим закончить четверостишием из песни Юрия Гуляева «Любимые женщины»:

Любимые женщины приходят к нам веснами.

Они неожиданны — как дождь или снег.

Любимые женщины приходят к нам звездами,

Когда открываем мы одну среди всех.



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