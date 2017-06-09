С июня за капремонт начисляется пеня

С этого месяца на территории Крыма возобновляется начисление пени за неуплату взносов на капитальный ремонт. Меры по взысканию уже применяются в Сакском районе.

О начислении и взыскании пени за неуплату взносов на капремонт сообщил директор ГУП РК «Крымский республиканский единый информационно-расчётный центр» Денис Галахов, – передает КИА. Он отмечает, что сбор пени производится с первого числа текущего месяца.

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Ранее сбор пени затруднялся тем, что не было до конца решен вопрос с льготами. Теперь же, с минсоцом все решено, поступает актуальная информация, и ее, по мере поступления, обрабатывают. Доконца 2017 года сбор взносов на капремонт планируют повысить с 40 до 70 процентов.

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