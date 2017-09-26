С керчанами пообщается замминистра труда и соцзащиты Крыма

С рабочим визитом в Керчь едет заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Татьяна Гудилко. Об этом сообщает департамент труда и социальной защиты населения.

В рамках визита замминистра планирует провести прием граждан. В ходе него керчане смогут задать волнующие вопросы чиновнику и получить компетентную помощь.

Мероприятие запланировано на 27 сентября.

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Прием пройдет по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, 5, кабинет № 103 с 11.00 до 12.00

Важно! Попасть на прием к замминистру можно исключительно по предварительной записи по телефону 2-01-41 или в департаменте труда и социальной защиты населения администрации города по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, 5 .

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