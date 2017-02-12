Вчера, 11 февраля, в Керчи состоялась матчевая встреча между боксёрами «Керчь-Динамо» и «Ленино-Динамо». Соревнования состоялись на стадионе 50-лет Октября в специализированном зале бокса и кикбоксинга.

Все команды-участники входят в состав Крымской Региональной Федерации спортивных видов единоборств имени Георгия Победоносца. Воспитанники зала проведения встречи также являлись участниками соревнований. Команду «Ленино-Динамо» представлял офицер МВД, чемпион Республики Крым по боксу, а сборную «Керчь-Динамо» представлял офицер МВД, Мастер Спорта, участник Чемпионата России МВД по боксу 2016 года – А.Гайворонский.

Для участников соревнований и их родителей были проведены профилактически-воспитательные беседы. Тренера И.В.Гайворонский, И.Н.Страшко, Д.С.Селимов, В.В.Викторов и К.И.Гайворонский рассказали подросткам о детской преступности и наркотиках. В ходе беседы тренера рассказали о том, что в стенах зданий стадиона было подготовлено большое количество чемпионов, а многие другие ребята стали работниками МВД, ФСБ и военнослужащими спецназа — защитниками Родины.

С родителями организаторы и тренерский состав поговорили об опасности, которая поджидает их детей, занимающихся единоборствами в частности боксом у не квалифицированных тренеров, которые к тому же в своём прошлом тесно связанны с преступным миром.

Читайте: Полицейские Керчи провели встречу с родителями школьников

По мнению редакции такие профилактически-воспитательные беседы очень полезны для детей и их родителей. И их необходимо регулярно проводить в учебных и спортивных заведениях города.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

