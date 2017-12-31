С наступающим Новым годом, Керчь!

Редакция сайта КЕРЧЬ ИНФО поздравляет керчан с наступающим Новым годом! Праздник Нового года – самый волшебный день в году, который определит будущие 365 дней жизни. Не зря ведь говорят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь.



Для керчан 2017 год был разным: трудным, веселым, интересным – для каждого керчанина год Петуха был своим. Кому-то он преподнес приятные подарки и сюрпризы, кому-то – вызовы и трудности.

Тем не менее, 2017 год стал частью нашей жизни и жизни нашего любимого города-героя Керчи.

Для сайта КЕРЧЬ ИНФО 2017 год стал в какой-то степени переломным моментом: мы старались развиваться вместе со всем миром, адаптировать новые тенденции и изучать современные технологии.

Весь штат редакции КЕРЧЬ ИНФО благодарит керчан за то, что были с нами: за вашу критику и похвалу, за комментарии и комплименты. Мы стараемся становиться лучше и работаем для Вас!

Надеемся, что 2018 год принесет всем керчанам радость и благополучие. Пусть Год Собаки будет продуктивным для керчан. Достигайте своих целей и становитесь лучше с каждым днем! Ура!

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