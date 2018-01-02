С нового года охраной энергомоста в Крым занимается Росгвардия

С нового года под вневедомственную охрану Росгвардии попал энергетический мост Республики Крым и некоторые объекты в городе Керчь. Об этом пишут журналисты РИА Новости с ссылкой на начальника управления Росгвардии по РК генерал-майора Степана ГАЙДАРЖИЙСКОГО.

После энергетической блокады полуострова в 2015 году и запуска четвертой ветки энергомоста из Краснодарского края в Крым в мае 2016 года, его охраной занимались внутренние войска.

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Степан ГАЙДАРЖИЙСКИЙ рассказал, что заниматься защитой энергомоста Росгвардия начала еще 31 декабря. Тогда под охрану была взята подстанция «Кафа».

«С 1 января все это (охрана — ред.) мы берем под вневедомственную охрану, согласно постановлению правительства, в том числе объекты в Керчи», – цитируют РИА Новости Степана ГАЙДАРЖИЙСКОГО.

Кроме того, генерал-майор добавил, что на период праздников режим несения службы сотрудников Росгвардии усилен.

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