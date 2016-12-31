Редакция сайта KerchINFO.com спешит поздравить всех читателей с самым главным праздником в году. Этот праздник смело можно называть волшебным, ведь именно Новый год становится символом новых достижений, еще больших высот, незабываемых впечатлений, исполнения желаний.

И пусть 2016 год был сложным не только для керчан, но и для страны в целом, он принес немало положительных моментов. Уходящий год — еще одна страничка в истории, которая останется в памяти каждого, поэтому не забудьте сказать «спасибо» 2016 году за все хорошее, что было и за то плохое, что не случилось!

Хотим пожелать всем добра и мира, любви и счастья, здоровья и благополучия. Верьте в чудо и не забывайте мечтать!:)

А редакция сайта KerchINFO.com приготовила приятный сюрприз — праздничную фотоподборку «Новый год из прошлого». Давайте вспомним, как это было в недавнем прошлом Советского Союза.

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