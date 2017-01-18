Служба крымских автодорог уже устранила ямы на множественных участках дорог полуострова общей площадью 329 кв. м, благодаря звонкам автомобилистов на телефон «горячей линии».

С16 января на «горячую линию» поступило 347 звонков о ямах на региональных дорогах. Больше всего жалоб поступило от жителей Керчи, Бахчисарайского и Сакского, районов.

Об этом сегодня стало известно в пресс-службе Службы автомобильных дорог Крыма.

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«На данный момент ликвидированы ямы на участках автомобильных дорог в Сакском районе (отремонтировано 110 кв. м), на выезде из Симферополя в направлении Феодосии (141 кв. м), в Черноморском районе (48 кв м), автодороги Ялта – Севастополь (30 кв. м). Также ведутся работы по выполнению ямочного ремонта в Джанкойском, Раздольненском и Симферопольском районах».

Информация о ямах принимается по телефону +7 (978) 707-14-75 ежедневно с 9.00 до 18.00.

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