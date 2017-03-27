С разницей в час: в центре Керчи две аварии

На центральных улицах Керчи произошло две аварии с разницей в час и с расстоянием в 400 метров. Количество пострадавших не известно.

Первое происшествие случилось возле Курганной площади в районе керченского Автовокзала. Микроавтобус и кроссовер Toyota RAV4 столкнулись из-за несоблюдения дистанции между транспортными средствами. У автомобиля Toyota повредился бампер. По предварительной информации пострадавших в результате происшествия не оказалось.

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Второе ДТП произошло на подъезде к Горьковскому мосту. Не смогли разминуться два легковых автомобиля: «Nissan» и «Opel». Как сообщают очевидцы, «Nissan» передвигался в направлении к центру города, спускаясь по мосту, а «Opel», двигаясь навстречу, пытался повернуть налево.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. Количество пострадавших не уточняется.



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