С туристов спросят за отдых в Крыму

На Керченской паромной переправе туристов, выезжающих из Крым, будут опрашивать касательно их отдыха на полуострове. Также это будет делаться и в аэропорту Симферополя.
Как сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма, данные меры вводятся ради того, чтобы понять, понравилось ли отдыхающим в Крыму, и на что ориентироваться полуострову в будущих курортных сезонах.
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В ведомстве отмечают, что опрос будет проходить с мая по октябрь этого года. За этот период планируется опросить порядка шести тысяч человек. В анкете будет 20 вопросов, а люди, проводящие опрос будут одеты в специальные футболки с логотипом «Я.Крым – точка притяжения»
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