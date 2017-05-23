С туристов спросят за отдых в Крыму

На Керченской паромной переправе туристов, выезжающих из Крым, будут опрашивать касательно их отдыха на полуострове. Также это будет делаться и в аэропорту Симферополя.

Как сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма, данные меры вводятся ради того, чтобы понять, понравилось ли отдыхающим в Крыму, и на что ориентироваться полуострову в будущих курортных сезонах.

Читайте: Сколько стоит снять квартиру в Керчи: пособие туристу

В ведомстве отмечают, что опрос будет проходить с мая по октябрь этого года. За этот период планируется опросить порядка шести тысяч человек. В анкете будет 20 вопросов, а люди, проводящие опрос будут одеты в специальные футболки с логотипом «Я.Крым – точка притяжения»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

