Редакция KerchINFO.com поздравляет керчан и гостей нашего города со светлым праздником Рождества Христова. Журналисты собрали анонс праздничных мероприятий и церковных служб, предлагаем ознакомиться.
С давних времён в России к этому празднику относились с особым трепетом и уважением. Кумовья ходят друг к другу в гости с кутьей, а дети отправляются колядовать к соседям, прославляя Христа. С 6 на 7 января в православных храмах проходит праздничная Литургия.
Пусть в вашем доме всегда царит взаимопонимание, любовь и добродушие. Желаем научится смотреть на любую ситуацию, как урок и опыт, не унывать и, ни в коем случае, не опускать руки. Пусть Ваши мысли наполняются позитивом, а действия добром.
В праздничные дни во всех храмах города проходят службы, а в городе проходят рождественские концерты. В субботу, 7 января, с 13 до 15 часов пройдет программа «Светлый праздник Рождества» (место проведения площадь Ленина, если не позволит погода — КЦ им. Богатикова). А в 15.00 в малом зале КДК «Корабел» пройдет вечер отдыха клуба «Добрых встреч» под названием «Рождество».
Храм Святого апостола Андрея Первозванного
6 января — навечерие Рождества Христова 8:00 Царские Часы, 10:00 Литургия.
7 января — Рождество Христово
6:00 Всенощное Бдение,
9:00 начало Литургии, 16:00 Всенощное Бдение
Также в воскресенье, 8 января, отметят Собор Пресвятой Богородицы. В храме Святого апостола Андрея Первозванного с 8 часов начнется Божественная Литургия, а в 13:00 всех приглашают на детский Рождественский утренник.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы
ул. Льва Толстого, 161, Керчь, Россия
5 января вечерняя с 16:00
6 января утренняя 8:00, вечерняя с 18:00
7 января утренняя с 8:00, вечерняя с 16:00
Служба идет около трех часов.
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Храм Святой Великомученицы Ирины
ул. Шлагбаумская, д. 32. Керчь, Россия
5 января молебен 9:30, Панихида 10:00
6 января молебен 9:30, Панихида 10:00, Всенощное бдение 16:00
7 января Литургия 8:00, Всенощное бдение 16:00
Храм Святого Иоанна Предтечи
ул. Дмитрова, 2, Керчь, Россия
6 января Литургия с 23:00 до 5:00
7 января молебен с 16:00
С Рождеством!