Редакция KerchINFO.com поздравляет керчан и гостей нашего города со светлым праздником Рождества Христова. Журналисты собрали анонс праздничных мероприятий и церковных служб, предлагаем ознакомиться.

С давних времён в России к этому празднику относились с особым трепетом и уважением. Кумовья ходят друг к другу в гости с кутьей, а дети отправляются колядовать к соседям, прославляя Христа. С 6 на 7 января в православных храмах проходит праздничная Литургия.

Пусть в вашем доме всегда царит взаимопонимание, любовь и добродушие. Желаем научится смотреть на любую ситуацию, как урок и опыт, не унывать и, ни в коем случае, не опускать руки. Пусть Ваши мысли наполняются позитивом, а действия добром.

В праздничные дни во всех храмах города проходят службы, а в городе проходят рождественские концерты. В субботу, 7 января, с 13 до 15 часов пройдет программа «Светлый праздник Рождества» (место проведения площадь Ленина, если не позволит погода — КЦ им. Богатикова). А в 15.00 в малом зале КДК «Корабел» пройдет вечер отдыха клуба «Добрых встреч» под названием «Рождество».

Храм Святого апостола Андрея Первозванного

6 января — навечерие Рождества Христова 8:00 Царские Часы, 10:00 Литургия.

7 января — Рождество Христово

6:00 Всенощное Бдение,

9:00 начало Литургии, 16:00 Всенощное Бдение

Также в воскресенье, 8 января, отметят Собор Пресвятой Богородицы. В храме Святого апостола Андрея Первозванного с 8 часов начнется Божественная Литургия, а в 13:00 всех приглашают на детский Рождественский утренник.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы

ул. Льва Толстого, 161, Керчь, Россия

5 января вечерняя с 16:00

6 января утренняя 8:00, вечерняя с 18:00

7 января утренняя с 8:00, вечерняя с 16:00

Служба идет около трех часов.

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Храм Святой Великомученицы Ирины

ул. Шлагбаумская, д. 32. Керчь, Россия

5 января молебен 9:30, Панихида 10:00

6 января молебен 9:30, Панихида 10:00, Всенощное бдение 16:00

7 января Литургия 8:00, Всенощное бдение 16:00

Храм Святого Иоанна Предтечи

ул. Дмитрова, 2, Керчь, Россия

6 января Литургия с 23:00 до 5:00

7 января молебен с 16:00

С Рождеством!

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