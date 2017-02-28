Сантехника в Ялте «Дельфин» Салон сантехники.

Сантехника в Ялте «Дельфин» Салон сантехники.
Февраль 28 11:16 2017
Сантехника в Ялте «Дельфин»
Салон сантехники «Дельфин» более 10 лет реализует водонагреватели, котлы и колонки, насосные станции, смесители, раковины, унитазы, биде и розничные оборудования для отопления и водоснабжения. Преимуществом компании является наличие широкого ассортимента товаров от разных известных производителей. 
Предлагаемая магазином сантехническая продукция полностью соответствует мировым стандартам качества. Хранится техника в собственном складе, в котором поддерживается необходимая степень влажности и «комфортная» температура. 
В магазине «Дельфин» можно купить:
•         водонагреватели: Gorenje, Atlantic, Metalac Bojler, Oasis, Electrolux, Ariston;
•         котлы и колонки: Vaillant, Electrolux, Fondital, Bosch, Ariston; 
•         насосы, насосные станции, гидроаккумуляторы, баки, диафрагменные расширители, Unipump, Rispa и т.п.;
•         счетчики газа, воды и электроэнергии;
•         радиаторы биметаллические, стальные и алюминиевые;
•         водопроводные трубы и фитинги;
•         редукторы давления;
•         запорно-регулирующую арматуру, фильтры грубой очистки, хром переходники, обратные клапана;
•         шланги подключения и многое другое.
Основные особенности магазина сантехники «Дельфин»: 
•         большой выбор современной сантехники высокого качества;
•         доступные цены;
•         предоставление гарантии качества;
•         доставка товаров по указанным в заявке адресам (после приобретения в магазине).
Магазин сантехники «Дельфин» работает напрямую с надежными производителями, а значит реализует продукцию по конкурентоспособным ценам.
Качественная сантехника позволит создать уют и комфорт!
Покупаем современную сантехнику в магазине «Дельфин»!
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