Сантехника в Ялте «Дельфин» Салон сантехники.

Сантехника в Ялте «Дельфин»

Салон сантехники «Дельфин» более 10 лет реализует водонагреватели, котлы и колонки, насосные станции, смесители, раковины, унитазы, биде и розничные оборудования для отопления и водоснабжения. Преимуществом компании является наличие широкого ассортимента товаров от разных известных производителей.

Предлагаемая магазином сантехническая продукция полностью соответствует мировым стандартам качества. Хранится техника в собственном складе, в котором поддерживается необходимая степень влажности и «комфортная» температура.

В магазине «Дельфин» можно купить:

• водонагреватели: Gorenje, Atlantic, Metalac Bojler, Oasis, Electrolux, Ariston;

• котлы и колонки: Vaillant, Electrolux, Fondital, Bosch, Ariston;

• насосы, насосные станции, гидроаккумуляторы, баки, диафрагменные расширители, Unipump, Rispa и т.п.;

• счетчики газа, воды и электроэнергии;

• радиаторы биметаллические, стальные и алюминиевые;

• водопроводные трубы и фитинги;

• редукторы давления;

• запорно-регулирующую арматуру, фильтры грубой очистки, хром переходники, обратные клапана;

• шланги подключения и многое другое.

Основные особенности магазина сантехники «Дельфин»:

• большой выбор современной сантехники высокого качества;

• доступные цены;

• предоставление гарантии качества;

• доставка товаров по указанным в заявке адресам (после приобретения в магазине).

Магазин сантехники «Дельфин» работает напрямую с надежными производителями, а значит реализует продукцию по конкурентоспособным ценам.

Качественная сантехника позволит создать уют и комфорт!