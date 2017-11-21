Сахалинские художники украсили Крымскую улицу

На Сахалине, в городе Дальний, дизайнеры украсили фасад дома по улице Крымской тематическим рисунком. В своей идее ребята объединили Крым и Сахалин.

Сахалинские художники уже не впервые украшают стены города:

«Все наши прежние рисунки, которые мы обсуждали с дальненцами, не встречали сопротивления и критики. Люди поняли, что у нас нет задачи сделать что-то провокационное, вызвать ссоры, наоборот, мы хотим, чтобы в Дальнем появились теплые позитивные рисунки, которые заставляют улыбаться», – отметил дизайнер Алексей Дружинин.

Также он пояснил, что художники своим рисунком хотят выразить свое отношение к Крыму. Они взяли тему моря и маяков, которые объединяют наш полуостров и Сахалин.

Теперь, на фасаде дома красуется маленькая девочка с морскими волосами и маяк. Уникальность данного рисунка заключается в том, что дизайнеру предстояла задача обыграть 3 окна на стене. Благодаря интересной идее художников, на Крымской улице, каждый вечер будет гороеть настоящий маяк.

В нашем городе искусство Граффити тоже набирает обороты. Яркие рисунки привлекают внимание, и украшают керченские дома.

Так, например, в апреле прошлого года, на фасаде одного из домов по улице Шоссе Героев Сталинграда, появился яркий рисунок с символическим изображением постройки крупнотоннажного судна.

Стройка века тоже вдохновляет художников на интересные работы. Рядом с улицей Айвазовского, еще в сентябре появилась сказочная картина с идеей рождения Керченского моста.

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