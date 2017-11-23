СБУ пополняет список «невъездных» знаменитостей

Список знаменитостей, которым закрыли въезд в Украину, пополняется. Пресс-секретарь СБУ Елена ГИТЛЯНСКАЯ заявила о запрете въезда в страну известному российскому актеру Федору ДОБРОНРАВОВУ.

Согласно официальной информации от пресс-центра СБУ, сотрудники ведомства зафиксировали , что актер делал публичные заявления антиукраинского характера, а также, не признал аннексию Крыма и неоднократно ездил на полуостров.

Федор ДОБРОНРАВОВ, многим известный как Иван Будько из сериала «Сваты», прокомментировал эту ситуацию:

«Я об этом не знаю, не посещал Крым. Это опять фейки какие-то, пускают же. Я уже пять лет туда не езжу. Всё затихнет — будем ездить так же, как и ездили. Я в это свято верю и молюсь», – пишет RT.

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Список «невъездых» актеров на территорию Украниы растет с каждым днем. Недавно в него попал российский рэпер Василий Вакуленко (Баста). Причина все та же – посещение Крыма, нарушение законодательства Украины.

В июле певица Бьянка не смогла попасть в Одессу . Ранее она давала концерт на полуострове. Власти Украины незамедлительно ответили запретом на въезд. Такая ситуация тронула певицу:

«Я вчера заплакала после разговора с представителем пограничной службы Украины в Одессе, после того, как мне поставили штамп в паспорт об отказе во въезде на территорию страны, с которой мы разговариваем на практически одном Языке !!!!(Т.к. Я гражданка Беларуси) Я не обижаюсь и не злюсь, а наоборот, очень надеюсь ,что это письмо увидят и я как можно скорее приеду к вам с гастролями и буду покупать «рАчки» на «Привозе», – такое послание в сети оставила Бьянка под фото, где показала тот самый красный штамп «ВIДМОВЛЕНО».

За посещения мероприятий в крымском «Артеке» во въезде было отказано звезде фильмов «День выборов», «День радио» и театра «Квартет И» Ноне ГРИШАЕВОЙ.

Список российских знаменитостей, которым запрещен въезд в Украину можно продолжать бесконечно – Сергей Безруков, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, пародистка Елена Воробей, актеры сериала “Сваты” Николай Добрынин и Людмила Артемьева, телеведущий Отар Кушанашвили и многие другие.

Глядя на эту ситуацию, напрашивается вопрос – какая польза от этого? Запретить можно всем приезжать на Украину, но кому от этого хуже?

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