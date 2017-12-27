Сцену на площади Ленина закрыли по техническим причинам

С 25 по 29 декабря проводятся технические работы мобильного сценического комплекса на площади им. Ленина. Проведение раннее запланированных мероприятий с 25 по 29 декабря переносится.

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30 декабря сценический комплекс возобновит свою работу по плану:

17:00 награждение победителей Конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий всех форм собственности и ведомственной принадлежности на территории городского округа Керчь Республики Крым.

17:10 Театрализованное шоу «Снежики»,

18:00 Дискотека 80-х



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