Сцену на площади Ленина закрыли по техническим причинам

С 25 по 29 декабря проводятся технические работы мобильного сценического комплекса на площади им. Ленина. Проведение раннее запланированных мероприятий с 25 по 29 декабря переносится.
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30 декабря сценический комплекс возобновит свою работу по плану:
17:00 награждение победителей Конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий всех форм собственности и ведомственной принадлежности на территории городского округа Керчь Республики Крым.
17:10 Театрализованное шоу «Снежики»,
18:00 Дискотека 80-х