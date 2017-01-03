Ежегодно в новогодние торжества на небосводе появляется метеорный поток – Квадрантиды. Весь поток, как правило, длится с 28 декабря по 7 января, однако апогей «звездного дождя» случается в ночь с 3 на 4 января. В этот период в атмосфере планеты Земля сгорает от 45 до 200 метеоров в час.

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Следует отметить, что история данного астрономического шоу весьма интересна, поскольку впервые о Квадрантах написал итальянский ученый Антонио Брукаласси в далеком 1825 году. Истинного источника «звездного дождя» долгое время никто не мог определить. Некоторые исследователи даже приходили к мнению, что небесное тело, которое породило Квадрантиды, разрушилось. Однако в марте 2003 года «родитель» потока был найден. Как выяснилось, это астероид (196256) 2003 EH1, открытый американским астрономом Дженнискеном. Диаметр «родителя» Квадрантиды — около 2-3 км, а период обращения вокруг Земли — 5,5 земных года.

Ученые предполагают, что астероид (196256) 2003 EH1 — это то, что осталось от когда-то бродившей по Солнечной системе кометы.

4 января керчане смогут наблюдать другой астрономический феномен. В 17.00 по московскому Земля окажется на минимальном расстоянии от Солнца — 147 100 998 километров. Солнце достигнет максимального видимого диаметра, то есть будет самым большим за весь 2017 год.

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