Сегодня своё 85-летие отмечает Мария Михайловна Щербак

Мария Михайловна Щербак была одной из тех девчонок, на хрупкие плечи которой легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. Сегодня Марию Михайловну поздравляют сотрудники Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Маша Ясинская (в девичестве) родилась в Красноярске 22 ноября 1922 г. в простой рабочей семье. Маша была очень любознательной и уже в шесть лет попросилась в школу и училась наравне со старшими ребятами. Окончила десятый класс, поступила в Красноярский институт усовершенствования учителей на специальность «преподаватель истории». Спокойную жизнь юной студентки, как и многих других советских людей, прервала война. После первого курса экстерном сдала экзамены за второй курс.

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В Сибири, где жила Маша, 550 девчат, имеющих образование в том числе и её, забрали в школу авиаспециалистов в 16 ШМАС в город Лебедин. В мирное время надо было учиться 3 года, девчонок всему обучили за 10 месяцев. Учеба была очень тяжелой, спать приходилось по 3-4 часа.

Маше присвоили звание сержанта и она получила назначение на фронт в 42-й гвардейский истребительный авиационный полк. Так служила Мария Михайловна в войсках связи, дошла до границ Берлина. Сколько пришлось пережить молодой девушке, рассказать трудно. И недаром Мария Михайловна награждена медалью «За боевые заслуги», орденом «За мужество» и «Отечественной войны», имеет 15 юбилейных медалей. Её награды говорят сами за себя, хоть очень трудно представить хрупкую и нежную Машу на поле боя, среди постоянно рвущихся бомб и снарядов.

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Наступил победный 1945 год. Там же, в полку, Маша встретила свою любовь. Увидел Сергей Михайлович Щербак молодую девушку и «утонул» в её голубых, лучистых глазах. И с той поры, рука об руку, 53 года шли они вместе по жизни. Растили своих детей, сына и дочь, мотались по гарнизонам, потому что Сергей Михайлович был профессиональным военным.

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Однажды Сергей Михайлович получил назначение в Керчь. В 1956 году демобилизовался, так и остался здесь с семьёй. Муж служил, а Мария Михайловна всегда была рядом. Работала воспитателем в детском саду, но не забывала, что она историк. Участвовала в становлении Керченского экскурсионного бюро, сама работала экскурсоводом. Высокий профессионализм, большой опыт работы Мария Михайловна Щербак передавала молодым, работая старшим инструктором – методистом, а чуть позже в Керченском историко-археологическом музее экскурсоводом-методистом. В 1967 году был открыт музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен, муж Марии Михайловны стал первым заведующим этого музея. И как всегда, рядом с ним была его дорогая Маша. Работала в музее диспетчером, экскурсоводом, провела около тысячи экскурсий. Сейчас Мария Михайловна на пенсии. Но до сих пор все вспоминают милую, обаятельную женщину, а при встрече с ней удивляются её молодому задору, яркой улыбке и мудрой красоте.

С юбилеем Вас, дорогая Мария Михайловна! Желаем Вам счастья, благополучия, самого доброго, светлого, пусть происходят в Вашей жизни только радостные события и осуществляются самые заветные желания.

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