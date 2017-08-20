Сегодня в Керчи ожидается переменная облачность

Сегодня на территории Керчи ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха достигнет показателя в +32 градуса по Цельсию.

Как сообщалось ранее, на полуострове бушует африканский антициклон «Люцифер». Антициклон принес на полуостров аномальную жару. Так, в Керчи зарегистрирован рекорд температурного режима — 37, 6 градусов по Цельсию.

Несмотря на это, в последние несколько дней на территории полуострова прошли сильные ливни со шквальными ветрами. Кроме того, керченская погода порадовала жителей и гостей города: небольшая прохлада дала возможность вдохнуть полной грудью после нескольких недель беспрестанной духоты.

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По прогнозам синоптиков, сегодня в Керчи ожидается переменная облачность без осадков, а столбик термометра поднимется до отметки +32 градуса по Цельсию.

Температура воды в Черном и Азовском морях достигнет показателя +26.

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