Сегодня в Керчи солнечно

Несмотря на то, что в Крым уже пришла осень, погода продолжает радовать керчан и гостей города. Сегодня в Керчи до +24 с преимущественной солнечностью.

По сообщению Крыминформа, на полуострове сохраняется высокая пожароопасность.

Температура воздуха сегодня, 3 сентября, в Керчи будет колебаться от +24 градусов по Цельсию днем до +17 — в вечерние часы.

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По прогнозам синоптиков вероятность осадков в городе составляет 0%, влажность – 65%, а скорость ветра достигнет 11 км/ч.

Температура воды в Черном море +21-24 градуса тепла, в Керченском проливе и Азовском море – +22 градуса по Цельсию.

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