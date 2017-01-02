После встречи Нового года керчане воспользовались возможностью отдохнуть, и, кто всей семьей, кто компанией друзей, гуляют по Керчи, посещают кинотеатр, развлекаются в кафе и ресторанах.



«Такое ощущение, что весь город решил сходить в кино. В кассе кинотеатра работают два кассира, и все-равно очередь нескончаемая. И это не удивительно, ведь в новогодние праздники прокатчики постарались порадовать зрителей великолепными премьерами как фильмов, так и мультфильмов» , — пишет читательница сайта KerchINFO.com Елена Михайленко.

«Многие родители с удовольствием вместе с детьми идут на «Три богатыря» и «Снежную королеву», парочки выбирают для просмотра романтическую комедию «Елки» или героический эпос «Викинг». Мы также не удержались и всей семьей пошли в кино! В общем, всем удачного просмотра!»

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