СЕГОДНЯ Вечером Максимальный заряд положительной энергии

Приглашаем всех Керчан, гостей города, случайных туристов и тех, кто прибыл на ПМЖ, получить ударную порцию зимних антидепрессантов.

8 ДЕКАБРЯ в 21.00 в DH КАМЕЛОТ

ХАХА FEST SHOW

Праздник юмора и долгожданная встреча с самыми яркими и талантливыми артистами.

В эту Пятницу радуют глаз, ласкают слух, дарят смех, и подсаживаются к Вам за столики:



ДУЭТ ТРИО

(Симферополь)

Владислав Ильченко

(Симфрополь)

КАРАОКЕ НА АШАНЕ

(Ашан)

ВНИМАНИЕ 18+

Заказ Столов +7978 818 80 51

ДРУЗЬЯ ХАХАФЕСТШОУ

– ВЕДУЩИЙ ВЛАДИМИР ЧИЧИЛАНОВ

– БУКЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

– АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ОК РИЭЛТ

– МАГАЗИН ПЕКАРНЯ ЛАКОМКА

– БУТИК НАРЯДОВ VECHIRKA

– НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ FULL HOUSE

– ЦЕНТР ЭПИЛЯЦИИ НИМФЕЯ

– MEGA TAXI

– ПЛАНЕТА PROSPORT

– КОФЕЙНЯ КОФЕЁК

– LEADER PRODUCTION ВИДЕО и ФОТО

– КОРОБКИ

– ПОРТАЛ KERCH NET

– САЙТ KERCH FM

– САЙТ КЕРЧЬ ИНФО

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