СЕГОДНЯ Вечером Максимальный заряд положительной энергии

Приглашаем всех Керчан, гостей города, случайных туристов и тех, кто прибыл на ПМЖ, получить ударную порцию зимних антидепрессантов.
8 ДЕКАБРЯ в 21.00 в DH КАМЕЛОТ
ХАХА FEST SHOW
Праздник юмора и долгожданная встреча с самыми яркими и талантливыми артистами.
В эту Пятницу радуют глаз, ласкают слух, дарят смех, и подсаживаются к Вам за столики:
ДУЭТ ТРИО
(Симферополь)
Владислав Ильченко
(Симфрополь)
КАРАОКЕ НА АШАНЕ
(Ашан)
ВНИМАНИЕ 18+
Заказ Столов +7978 818 80 51
ДРУЗЬЯ ХАХАФЕСТШОУ
– ВЕДУЩИЙ ВЛАДИМИР ЧИЧИЛАНОВ
– БУКЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
– АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ОК РИЭЛТ
– МАГАЗИН ПЕКАРНЯ ЛАКОМКА
– БУТИК НАРЯДОВ VECHIRKA
– НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ FULL HOUSE
– ЦЕНТР ЭПИЛЯЦИИ НИМФЕЯ
– MEGA TAXI
– ПЛАНЕТА PROSPORT
– КОФЕЙНЯ КОФЕЁК
– LEADER PRODUCTION ВИДЕО и ФОТО
– КОРОБКИ
– ПОРТАЛ KERCH NET
– САЙТ KERCH FM
– САЙТ КЕРЧЬ ИНФО
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