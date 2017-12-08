СЕГОДНЯ Вечером Максимальный заряд положительной энергии

СЕГОДНЯ Вечером Максимальный заряд положительной энергии
Декабрь 08 10:52 2017

Приглашаем всех Керчан, гостей города, случайных туристов и тех, кто прибыл на ПМЖ,  получить ударную порцию зимних антидепрессантов.

ха-ха фест

 

8 ДЕКАБРЯ в 21.00 в DH КАМЕЛОТ

ХАХА FEST SHOW

 

Праздник юмора и долгожданная встреча с самыми яркими и талантливыми артистами.

 В эту Пятницу радуют глаз, ласкают слух, дарят смех, и подсаживаются к Вам за столики:


ДУЭТ ТРИО

(Симферополь)

дуэт трио ха-ха фест

 

 

Владислав Ильченко

(Симфрополь)

Владислав Ильченко Ха-Ха фест

 КАРАОКЕ НА АШАНЕ

(Ашан)

караоке на ашане ха-ха фест

ВНИМАНИЕ 18+

Заказ Столов +7978 818 80 51

 

ДРУЗЬЯ ХАХАФЕСТШОУ

– ВЕДУЩИЙ ВЛАДИМИР ЧИЧИЛАНОВ
– БУКЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
– АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ОК РИЭЛТ
– МАГАЗИН ПЕКАРНЯ ЛАКОМКА
– БУТИК НАРЯДОВ VECHIRKA
– НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ FULL HOUSE
– ЦЕНТР ЭПИЛЯЦИИ НИМФЕЯ
–  MEGA TAXI
– ПЛАНЕТА PROSPORT
– КОФЕЙНЯ КОФЕЁК
– LEADER PRODUCTION ВИДЕО и ФОТО
– КОРОБКИ
– ПОРТАЛ KERCH NET
– САЙТ KERCH FM
– САЙТ КЕРЧЬ ИНФО

XAXAFESTSHOWETOCOMEDYCLUBPOPANTIKAPEYSKI

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