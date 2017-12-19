Сегодня вечером в Керчи перекроют дорогу

Для проведения аварийно-восстановительных работ по улице Свердлова с 20:00 19 декабря до 17:00 23 декабря 2017г. будет ограничено движение транспорта.

Со стороны района Аршинцево – по улице Свердлова на участке от пересечения с переулком Клабукова до пересечения с улицей Айвазовского.

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Со стороны Аршинцево – движение будет осуществляться по следующей схеме(кроме городского пассажирского транспорта):

– улица Свердлова – переулок Клабукова – улица Ушинского – 2-й Морской переулок – улица Айвазовского – улица Свердлова.

– со стороны Автовокзала – по улице Свердлова движение не ограничено.

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