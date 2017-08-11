Сегодня вечером в Керчи возможны веерные откючения света

В период аномальной жары в Республике Крым резко возрос уровень потребления электрической энергии. На сегодняшний день объемы потребления достигли предела и превышают суммарный объем крымской генерации и перетоков по энергомосту «Тамань – Крым». При дальнейшем увеличении объемов потребления по команде диспетчера Черноморского РДУ возможно введение графиков временного ограничения потребления электрической энергии (ГВО) на соответствующие величины.

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Прогнозируемое на 11 августа 2017 года время ограничения – от 20:00 до 22:00 в объеме порядка до 5% от потребления районов электрических сетей.

Ожидаемый срок ограничения – 1 час.

ГУП РК «Крымэнерго» призывает жителей и гостей полуострова рационально использовать электрическую энергию и, по возможности, сократить энергопотребление в часы вечернего максимума с 19:00 до 23:00!

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