Сегодня Владимир Путин приедет в Крым

Сегодня, 18 ноября, Президент Российской Федерации приедет в Крым. Владимир ПУТИН откроет памятник Александру III в Ливадийском парке в Ялте.

Как сообщает севастопольское издание ForPost, памятник Александру III уже установлен на территории Ливадийского парка. Мемориальный комплекс состоит из трех частей – самого монумента, рельефного панно, а также орла. Их общий вес составляет порядка пяти тонн.

Однако торжественная церемония открытия мемориального комплекса состоится только сегодня при участии Президента РФ Владимира ПУТИНА. Также на мероприятии ожидается присутствие министра культуры РФ Владимира МЕДИНСКОГО, полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Олега БЕЛАВЕНЦЕВА и полпреда в ЮФО Владимира УСТИНОВА.

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Автором памятника, который будет сегодня открыт, выступил известный скульптор, председатель Союза художников России Андрей КОВАЛЬЧУК.

На постаменте высечена знаменитая фраза Александра III: «У России есть только два союзника – ее армия и флот».

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