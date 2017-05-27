Семейный клуб «Сказка» приглашает на шоу

Семейный клуб «Сказка» приглашает детей и их родителей на шоу «Super Хим-Хит»!

Зрелищные эксперименты и опыты, поставленные профессором Вспышкиным, приведут в восторг как детей, так и взрослых.

Профессор Вспышкин возвращается с лучшими опытами! Только 17 и 18 июня! Успейте забронировать билеты по тел. +7 978 765 99 50

Читайте: Семейный клуб «Сказка» — страна детских улыбок!

Количество мест ОГРАНИЧЕНО! Звоните в «СКАЗКУ» уже сейчас!

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