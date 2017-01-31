Уже скоро в центре «Путь к себе» состоится удивительной глубины и практичности семинар по Роду и Родовым Связям! На нем вы сможете узнать по каким законам живет Род, как распределяется энергия внутри Рода, насколько значимы связи между членами Рода. И возможно, сможете понять причины своих проблемных жизненных ситуаций, которые незримо корнями уходят в родовые сплетения.

Семинар проведет выпускница высшей школы практической психологии – Ольга Георгиева. Ольга — специалист в области семейных расстановок, консультант по лидерству и гармоничной жизни!

Даты проведения семинаров:

18 февраля с 13.00 до 19.00 (семинар)

19 февраля с 10.00 до 13.00 (расстановки, консультирование)

Большая просьба, всем желающим записаться ЗАРАНЕЕ!🎯

Телефоны для записи: 6-18-81, +7 978 85 94 612

Адрес: центр «Путь к себе», ул. Карла Маркса, 33.

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