Семья экс-главы Керчи продает имущество

Семья бывшего главы керченской администрации Сергея Писарева продает бизнес.
На странице в социальной сети сын Сергея Писарева, Дмитрий, разместил объявление о продаже готового бизнеса.
Продаже подвергается холодильно-складской комплекс, состоящий из административного двухэтажного здания 797 кв.м., складов с холодильными камерами и холодильниками, цеха по переработке рыбы и подсобных помещений. Общая площадь участка — 0,974 га.
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Напоминаем, что ранее Сергей Писарев, некогда занимающий должность главы городской администрации, был осужден к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 6,4 миллиона рублей по обвинению во взятке.
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