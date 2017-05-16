Семья пусть крепнет каждый день: День семьи в Керчи

Керченским детям в День семьи показали кукольный театр и порадовали общением с героями из любимых сказок. В библиотеке им. Н.А. Некрасова прошла информационно – развлекательная программа.

«Что может быть семьи дороже? Теплом встречает отчий дом,

Здесь ждут тебя всегда с любовью, И провожают в путь с добром!»

Дарья Тараданова

Международный День семьи – 15 мая . Самые маленькие читатели библиотеки – филиала No2 им. Н.А. Некрасова, а также их родители стали участниками информационно – развлекательной программы: «Семья пусть крепнет каждый день». В самую трудную минуту мы обращаемся в первую очередь к близким. Каждый день мы с нетерпением ждем встречи со своими домочадцами. Все невзгоды делим вместе. И веселиться любим тоже вместе.

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В этот день гостей библиотеки встречали литературные герои. Приветливая Мэри Поппинс учила ребят вежливым словам и хорошим манерам. Хитренькая госпожа Шапокляк попыталась было испортить праздник, но, конечно же, ей это не удалось.

Во второй части программы вниманием ребятишек завладел кукольный театр. В исполнении артистов-волонтеров была представлена чудесная сказка С.Т. Аксакова «Аленький цветочек», в которой побеждают любовь, дружба и добрые дела.

Игровой блок с детьми проводила «самая лучшая воспитательница». Мэри Поппинс была очарована юными читателями библиотеки. Они много знают сказок, пословиц, стихов о маме, книге, семье. Особенно активно детишки проявили себя в конкурсе загадок. Самой «загадочной» оказалась Валентина, потому что ее загадку никто не мог отгадать.

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В музыкальном караоке всех поразил самый маленький участник Максим. Выступая перед зрителями, он не растерялся, подпевая песню еще и пританцовывал. Максим уже сам выбирает книжечки с полки «для самых маленьких».

Громкое «спасибо» мамам, папам, дедушкам и бабушкам, артистам и библиотечным работникам сказали все ребята!

Фото и текст: Людмила Попова

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