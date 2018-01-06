«Сердце» Керчи на реставрации

«Сердце» Керчи на реставрации
Январь 06 13:43 2018

Фигуру красного сердца из декоративной конструкции на набережной забрали на реставрацию. Вандалы продолжают разрушать «Керчь».Осенью керчане заметили первые повреждения декоративной конструкции. После Нового года фигуру сердца разломали еще больше.

Сейчас поврежденную часть конструкции забрали на реставрацию. Видимо, вандалам это не понравилось. Они решили сломать и буквы.

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Интересно что люди хотят доказать своими действиями? Сказать что не любят Керчь? Или это способ самоутвердиться?

Случаи хамского и небрежного отношения к городской среде стали частым явлением в Керчи. Наша набережная и так не блистает своей красотой. Но есть ли смысл делать ее лучше?

 

 


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