«Сердце» Керчи на реставрации

Фигуру красного сердца из декоративной конструкции на набережной забрали на реставрацию. Вандалы продолжают разрушать «Керчь».Осенью керчане заметили первые повреждения декоративной конструкции. После Нового года фигуру сердца разломали еще больше.

Сейчас поврежденную часть конструкции забрали на реставрацию. Видимо, вандалам это не понравилось. Они решили сломать и буквы.

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Интересно что люди хотят доказать своими действиями? Сказать что не любят Керчь? Или это способ самоутвердиться?

Случаи хамского и небрежного отношения к городской среде стали частым явлением в Керчи. Наша набережная и так не блистает своей красотой. Но есть ли смысл делать ее лучше?



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