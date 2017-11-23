Серебро Азовского моря: как в Керчи ловят хамсу?

Керчь и хамса связанны воедино. Небольшая серебряная рыбка давно стала неофициальным символом Керчи. Любой керчанин знает несколько рецептов приготовления хамсы и каждую осень ждет путины, чтобы вдоволь наесться этой рыбой. А вот как проходит лов хамсы знают не все. Журналисты КерчьИНФО отправились на хамсово-добывающие судно, чтобы узнать все детали и подробности хамсовой путины.

Путь хамсы: из Азовского моря в Чёрное

На причале керченского судоремонтного завода пережидают непогоду множество судов. Те, которые побольше – рыбодобывающие суда со специальными холодильными камерами, судна поменьше – средние черноморские сейнеры-траулеры, или, как их называют моряки СЧСы. Корабль, на который нам удалось попасть носит большое название – среднеморозильный кормовой траулер «Виноградное».

На днях он вернулся из недельного рейса. Теперь корабль разгружается и отстаивается, экипаж – отдыхает. В этом сезоне моряки сделали уже 4 рейса. Улов хамсы – около 1 тонны. Это для нынешней путины неплохо, потому что вода в Азовском море ещё не такая холодная: +16 градусов! Для того, чтобы рыба пошла в Чёрное море – это горячо. Но когда температура Азова опустится до +11-12 градусов, тогда вся хамса косяками пойдет в более теплое Чёрное море.

Как рассказал директор ООО «МК Транс-Сервис» (компании, которой принадлежит «Виноградный» – прим.ред.) Родион КОПЧИНСКИЙ, рыбу ловят в Чёрном море, сейчас косяки находятся в районах Новороссийска и Анапы: «Это обычный ежегодный путь рыбы, её миграция. Она выходит с Азова. Азов начинает холодеть, температура воды опускается и рыба мигрирует в тёплые воды. Она выходит в Керченский пролив, начинает рассасываться вдоль Чёрного моря и потихоньку – потихоньку выходит в воды Абхазии. Там её обычно большой косяк скапливается, некоторые там её вылавливают. На вылов рыбы погода влияет, атмосферное давление и прочие нюансы. Говорят, чтобы рыба ещё не вся вышла с Азова. Часть уже вышла, то что мы ловим. Но и у нас ещё вода тёплая».

Какие корабли ловят хамсу?

«Виноградное» – судно с холодильником. Рыбу в нём привозят уже мороженую, однако, по словам, рыболовов, в качестве такая хамса не уступает свежей: «Только подняли трал, сразу шоковая заморозка, и хамса не теряет никаких своих свойств».

Что касается солёной рыбы, то срок хранения у неё небольшой – 6-7 дней. Поэтому маленькими судами – СЧС её не выгодно возить, бывает заштормит, и путь домой с уловом может превысит сроки хранения добытой рыбы. У мороженой же хамсы срок хранения год, отмечает Родион Романович: «На судне она хранится в камере при температуре -18 градусов – это температура рыбы в теле, в трюмах -27 градусов».

После заморозки на берег рыба идёт в специальных гофропаках стандартного веса. На каждом паке указывается дата, и крепится специальная этикетка с информацией о составе продукта. Сколько углеводов, сколько жиров, калорий. Родион Романович отмечает, что эти моменты контролируют ветеринарные службы и Россельхознадзор: «Хамса очень нежная. Её даже в море заморозить, чтобы она не потеряла своего качества, очень тяжело. Осенняя, зимняя, она уже такая плотненькая, мы её называем «гончая». Её в море-то очень трудно сохранить. А представляете, допустим ПТР её там поднял, в трюм загрузил, пока он дошёл до берега, это 6-7 часов. Пока её насосами откачали, пока разложили её в аппараты для заморозки, это всё время и качество…».

Кто в Керчи ловит хамсу?

Экипаж судна сравнивают с заводом. Есть капитан, он как директор производственного предприятия. Есть штурманы – его заместители. Есть начальники разных служб: службы тральцов (занимается добычей), технологической службы (она отвечает за качество выпускаемой продукции). К примеру, у хамсы есть свой размерный ряд. Сотрудники этой службы фотографируют рыбу, кладут линейку и смотрят на длину хамсы. Сейчас «подходящий рост» хамсы – 9-10 см.

Все эти моменты в зоне ответственности капитана Евгения МОИСЕЕНКО, который уже почти 10 лет как управляет экипажами. О своей работе Евгений Евгеньевич отзывается с улыбкой. Говорит, что работа весёлая, но «нервотрёпная»: «Как минимум 35 человек экипаж. За за каждого из них я несу полную ответственность от начала до конца рейса. Плюс зарплаты, выловы. Если рыбу не поймали, люди деньги не получили. Ответственность везде, везде, везде. Нигде законы не нарушать, всё делать по правилам. Работа опасная, но приносящая удовольствие и доход. У меня стоит два вопроса – поймать рыбу и чтоб все были живы-здоровы. А так как судно наше может ловить рыбу и в штормов, то при скорости ветра до 20 м/с мы работаем. Но не всегда, конечно, чтобы обезопасить экипаж, при скорости ветра до 17 м/с уже останавливаемся. Как сейчас – погода плохая, как раз успели загрузиться.».

Спрашиваем капитана: «Как вы в большом море находите хамсу?». Моряки смеются и подсказывают: «Женя – моряк в третьем поколении». Евгений Евгеньевич улыбается: «Ну первое, наверное, внутреннее состояние, чуйка какая-то, нюх. Ещё приборы помогают. У хамсы, например, есть определённый ход. Она если с Азовского моря идёт, то идёт по определённым местам. Поиск поиск, как бы так сказать красиво?»

– «Кто ищет, тот всегда найдёт», – подсказывают ему

– «Ну вроде того. Кто хочет, стремится, тот того и добивается».

Евгений Евгеньевич отмечает, что рыбы в этом году действительно много, просто она на большой площади не косячится, а кучкуется по камням.

Влияет ли строительство Керченского моста на путину хамсы?

Этот вопрос журналисты КерчьИНФО не могли не задать.

Как говорит капитан, Крымский мост препятствует лишь объёмному выходу: «Большие косяки идут с Азова, доходят до моста. Вот месяц назад, если вы заметили, было очень много рыбы. Много опор забили для вспомогательного моста, и рыбе не пройти. Ещё плюс шум. Но природа всё равно берёт своё. Рыба идёт, хоть и не так массово. Была промоина за Тузлой, и она этой промоиной часто выходила. А здесь промоины нет, она подходит сюда, упирается в сваи, разбивается маленькими косяками и проходит. Действительно много рыбы, просто её там не взять, она вся по побережью, на камнях. А есть такие косяки: 50 метров воды, 50 метров косяк. Мы называем это между собой – «нету воды», то есть вода пропала над нами, косяк стоит как грунт».

При хороших тралениях за недельную рыбалку судно может привезти около 240 тонн рыбы. Эту называется удачной рыбалкой, в месяц при таких загрузках может быть 4 рейса. Минимальная цена только что выловленной хамсы сейчас – 45 рублей. По словам Родиона КОПЧИНОСКОГО, стоимость хамсы еще будет снижаться.

Он объяснил почему: «Сначала идёт очень большой дефицит хамсы. Люди по ней соскучились, и её мало. Пока клиенты её разберут, она ещё держится. Потом хамсы будет больше, больше, а потребность будет на том же уровне, и цена соответственно будет снижаться».

Компания, которую возглавляет Родион Романович третий год лидирует по объемам вылова хамсы в РФ. Свою продукцию они отправляют в разные регионы страны – Москву, Петербург, даже в Беларусь, ДНР и ЛНР отправляли.

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