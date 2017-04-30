Серебряная стрела примчалась в город-герой Керчь

Автопробег, который пройдет по 12 городам-героям и городам воинской славы, сегодня прибыл в Керчь.

Стартовала памятная акция вчера, 29 апреля. Побывав уже в Севастополе, Симферополе и Феодосии, больше десяти машин приехали в Керчь, чтобы возложить цветы в сквере Славы и познакомиться с историей героического и древнего города.

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Добавим, что почти в каждом городе в колонну будут присоединяться местные жители, чтобы вместе пройти маршрутом по легендарным населенным пунктам. Также города-герои передают участникам пробега капсулы с землей, чтобы организаторы в День Победы вручили их руководству столицы. К сожалению, керченскую землю в Москву не повезут, так как организовать должную встречу активистам, которые задержались в дороге, у нас не смогли. У Вечного огня к участникам «Стрелы» приехали ветераны, волонтеры Победы и пару журналистов.

Завтра колонна машин отправится на материк, а 8 мая участники прибудут в Москву, где примут участие в праздничных мероприятиях.

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