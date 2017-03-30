Сергей Аксенов о ремонте Митридатской лестницы в Керчи

Недавно на Митридатской лестнице завершились противоаварийные работы. И хотя лестница продолжать рушиться не будет, керчане и гости города продолжают гулять среди весьма плачевных пейзажей.

В данный момент идет проектирование и поиск подрядчиков, способных уложиться в сроки и качественно выполнить распоряжение президента.

Глава Крыма Сергей Аксенов в курсе дела и продолжает следить за ситуацией.

«Мы следим за Митридатской лестницей. Деньги по поручению президента выделяются, идет проектирование, по конкурсной процедуре будет выбран подрядчик, который сможет отремонтировать этот памятник архитектуры, являющийся достопримечательностью Керчи. Это – президентский проект и конечно мы будем лично следить за ходом работ. И я думаю что глава администрации и председатель городского совета заинтересованы в реализации этого проекта, поэтому контроль будет соблюден», — отметил он.

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Напомним, во время сентябрьского визита в Керчь Президента России В.В. Путина и премьер-министра Д.А. Медведева было решено выделить 1,5 миллиарда рублей на реконструкцию большой и малой Митридатских лестниц.



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