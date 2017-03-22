Сергей Аксенов открыл выставку «Крымский мост. Фантастическая реальность»

Сергей Аксенов открыл выставку «Крымский мост. Фантастическая реальность»
Март 22 14:39 2017

Главной новостью Керчи сегодня стало открытие выставки «Крымский мост. Фантастическая реальность». Выставка организована Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником совместно с инфоцентром «Крымский мост» и проводится в Картинной галерее на улице Театральной.
В открытии выставки поучаствовали глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Городского Совета Керчи Лариса Щербула и замначальника ФКУ Упрдор «Тамань» Владислав Сафин. Сергей Аксенов разрезал церемониальную ленту, официально открыв выставку, в присутствии федеральных и республиканских телеканалов.

После торжественной части Генеральный директор ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ» Умрихина Татьяна провела для Сергея Аксенова экскурсию, сначала рассказав об экспонатах Великой Отечественной Войны.

Затем посетители выставки перешли в зал, подготовленный для презентации Керченского Моста. Заместитель директора керченского музея Быковская Наталья провела презентацию, рассказав о важных находках, найденных в результате строительства моста. Одной из последних находок стала голова статуи из глины, которую нашли совсем недавно. Голова датируется V веком до н.э. и, предположительно, должна была доставлена в Боспорское Царство из Малой Азии.

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В целом, за время работ было найдено несколько десятков тысяч предметов древности. Из них 2 тысяч представляющих ценность, из которых для выставки отобрали около 300. Также была рассказана история временного Моста 1944 года и его архитектора – Бориса Михайловича Надежина, чьи работы по мосту являются частью экспозиции.

По завершению презентации было озвучены планы создания Музея Моста в Крепости Керчь.
«То, что местом для музея должна быть Керчь – сомнений нет», – поделился с присутствующими Сергей Аксенов.

Выставка «Крымский мост. Фантастическая реальность» будет открыта до конца летнего сезона.

Выставка «Крымский мост. Фантастическая реальность»Выставка «Крымский мост. Фантастическая реальность»Выставка «Крымский мост. Фантастическая реальность»Выставка «Крымский мост. Фантастическая реальность»Выставка «Крымский мост. Фантастическая реальность»Выставка «Крымский мост. Фантастическая реальность»

Выставка «Крымский мост. Фантастическая реальность»

ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ» совместно с Инфоцентром «Крымский мост» подготовили выставку древностей, найденных при проведении строительных работ в Керченском проливе. Выставку посетил Сергей Аксенов.

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