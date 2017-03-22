Сергей Аксенов открыл выставку «Крымский мост. Фантастическая реальность»

Главной новостью Керчи сегодня стало открытие выставки «Крымский мост. Фантастическая реальность». Выставка организована Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником совместно с инфоцентром «Крымский мост» и проводится в Картинной галерее на улице Театральной.

В открытии выставки поучаствовали глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Городского Совета Керчи Лариса Щербула и замначальника ФКУ Упрдор «Тамань» Владислав Сафин. Сергей Аксенов разрезал церемониальную ленту, официально открыв выставку, в присутствии федеральных и республиканских телеканалов.

После торжественной части Генеральный директор ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ» Умрихина Татьяна провела для Сергея Аксенова экскурсию, сначала рассказав об экспонатах Великой Отечественной Войны.

Затем посетители выставки перешли в зал, подготовленный для презентации Керченского Моста. Заместитель директора керченского музея Быковская Наталья провела презентацию, рассказав о важных находках, найденных в результате строительства моста. Одной из последних находок стала голова статуи из глины, которую нашли совсем недавно. Голова датируется V веком до н.э. и, предположительно, должна была доставлена в Боспорское Царство из Малой Азии.

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В целом, за время работ было найдено несколько десятков тысяч предметов древности. Из них 2 тысяч представляющих ценность, из которых для выставки отобрали около 300. Также была рассказана история временного Моста 1944 года и его архитектора – Бориса Михайловича Надежина, чьи работы по мосту являются частью экспозиции.

По завершению презентации было озвучены планы создания Музея Моста в Крепости Керчь.

«То, что местом для музея должна быть Керчь – сомнений нет», – поделился с присутствующими Сергей Аксенов.

Выставка «Крымский мост. Фантастическая реальность» будет открыта до конца летнего сезона.



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