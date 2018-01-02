Сергей Аксенов: «Украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины»

На своей странице в одной из социальных сетей Сергей АКСЕНОВ призвал признать преступной идеологию украинского нацизма. Такая реакция главы Республики Крым последовала после проведения в Киеве факельного шествия в честь дня рождения Степана Бандеры.



На улицы Киева по случаю годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры 1 января 2018 года вышли более тысячи сторонников украинской националистической партии «Свобода». Об этом сообщает РИА Новости.

«Чем больше обнародуется документальных свидетельств о преступлениях бандеровщины, тем больше беснуются украинские нацисты. И тем больше усилий прилагает киевский режим для увековечения памяти палача и убийцы, виновного в геноциде сотен тысяч мирных людей. Евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, людей других национальностей. Как рапортуют представители украинской власти, имя Бандеры присвоено более чем трем десяткам улиц, парков, скверов во многих городах», – пишет Сергей АКСЕНОВ на своей странице в соцсети.

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Глава республики добавляет, что Крым мог бы стать участником трагических событий в цепочке: Бабий Яр, Волынская резня, Хатынь, Одесса, Донбасс. Уберег полуостров от драматических событий референдум 2014 года.

«Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне. Оснований для этого более чем достаточно», – добавляет глава республики.

Также Сергей АКСЕНОВ выражает поддержку идеи председателя Госсовета РК Владимира КОНСТАНТИНОВА о проведении в Крыму международной конференции, посвященной преступлениям украинского нацизма с приглашением представителей республик Донбасса, Белоруссии, Израиля, Польши, а также украинских антифашистов.

«Замечу, что большинство участников нацистских шествий закрывают лица намордниками. Они знают, что подавляющее большинство жителей Украины их ненавидит. А значит, этот шабаш не может продолжаться долго. И скоро придется отвечать за содеянное», – подытоживает глава Крыма.

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