Сергей Аксёнов дал переселенцам «добро» на переезд

Переселенцам с ул. Цементная Слободка торжественно вручили ключи. В новые квартиры вскоре переедут 83 семьи.

Сегодня, 30 марта, произошло то, чего так долго ждали. Жильцам домов из санитарной зоны строительства Керченского моста официально вручили ключи от их новых квартир. Для торжественного мероприятия Керчь посетил глава Крыма — Серегей Аксёнов.

На событии также присутствовали глава городского совета Керчи Лариса Щербула и первый заместитель главы администрации города Сергей Бороздин.

Строительство двух трёхэтажных домов велось хоть и быстро, но и не без скандалов. Так, после трёх месяцев активного строительства на объекте был сменён генподрядчик «Китеж» за несвоевременное выполнение работ. Его заменил «КРЭЧ-15». Сроки тоже не один раз переносились: изначально речь шла о конце декабря 2016 года, потом о феврале 2017 года и в итоге объект ввели в эксплуатацию в конце марта.

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Сергей Аксёнов сегодня лично присутствовал на торжественном мероприятии, проверил качество новых домов, зайдя в несколько квартир, и пообщался с будущими квартирантами. Погрузка и доставка личных вещей в новое жилье выполняется силами городской администрации. Также в честь события жильцам новостроек презентовали микроволновые печи.

«Расселение началось и это, конечно, большое событие, которого все мы ждали. У керчан, которые переезжают в новые дома, начинается новый этап в жизни. Они смогли улучшить жилищные условия, о чем давно мечтали. Искренне желаю, чтобы жизнь здесь была счастливой. Мы будем следить за тем, чтобы все были довольны, чтобы всем на новом месте было тепло, уютно и комфортно», — отметил Аксёнов.

Самими переселенцам предоставят гарантию на новые квартиры, которая будет действовать в течении пяти лет.

Отметим, люди получили одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с общей площадью от 28 до 56 кв. м. В помещениях выполнена чистовая отделка, установлены окна, входные и межкомнатные двери, сантехника и кухонные плиты, проведено автономное отопление, обустроены балконы. На территории новостроек есть детская игровая площадка и другие объекты, необходимые для комфортного проживания людей. В шаговой доступности автобусная остановка.

Фоторепортаж с место событий ищите на сайте KerchINFO.com.



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