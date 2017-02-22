Сергей Аксёнов дал старт строительству «Тавриды»

В Керчи состоялось торжественное открытие мемориальной таблички на закладном камне, приуроченное к началу строительства автомобильных подходов к Керченскому мосту.

На мероприятии присутствовало руководство Крыма в лице Сергея Аксёнова и других чиновников. Глава Крыма лично удостоверился в том, что строительство будет осуществлено в срок.

Министр транспорта Крыма Анатолий Волков отметил, что данный объект является образцовым по взаимодействию между органами местной власти, руководством области и генподрядчиком.

Отметим, автомобильные подходы к Керченскому мосту являются, по сути, началом федеральной трассы «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь.

Детали встречи, фото и видео репортаж смотрите вскоре на сайте KerchINFO.com

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