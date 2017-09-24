Сергей Аксёнов: «Крым обеспечен водой в полном объёме»

Власти Крыма разрабатывают проект переброски воды на север полуострова, к крупным промышленным объектам, об этом сообщил на своей странице в Facebook глава республики Крым Сергей Аксенов. Проект обсуждался на совещании по водоснабжению Крыма под руководством главы Минприроды РФ Сергея Донского.

«Вместе с Сергеем Ефремовичем мы уже обсудили основные задачи для решения проблемы дефицита воды, озвучены предложения, которые позволят, в том числе, перебросить воду в Северный Крым для обеспечения заводов «Крымский титан» и «Крымский содовый завод». Этот проект все еще находится на стадии разработки, однако думаю, что мы сможем выйти из сложившегося положения».

Регионы , в которых по-прежнему есть проблемы с водой, по словам Сергея Аксёнова, всё те же: Восточный Крым, город Керчь, Феодосийско-судакский регион, есть проблемы в городе Ялте и на Южном берегу Крыма.

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«Тем не менее в результате принятых ранее мер все населенные пункты республики на сегодня обеспечены водой в полном объеме. Дефицит воды катастрофически не отразился на потребностях населения и в курортной сфере» – отметил Сергей Аксёнов.

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