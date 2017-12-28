Сергей Аксёнов: «Крымский мост увеличит транспортный поток, мы будем к этому готовы»

Крым встретит Новый год уверенно. Полуостров станет комфортным для проживания субъектом РФ, куда хотят вернуться и переехать. Количество транспортного потока с открытием автомобильного движения по Крымскому моста увеличится в полтора раза и полуостров будет к тому готов. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ.

«Мы готовы. Основная артерия магистральная – трасса «Таврида» будет одновременно построена с мостом. Наша задача – быть готовыми к увеличению транспортного потока – привести дороги в порядок, развязки отремонтировать. » – отметил Глава Республики.

Читайте: На ремонт крымских дорог выделено дополнительно 4,5 миллиарда рублей

По мнению Сергея АКСЁНОВА, поток транспорта в Крым через год, как минимум, увеличится в полтора раза. Глава Крыма заметил, что с точки зрения мест размещения полуостров пока не выдерживает конкуренции с Турцией, однако, понимание ситуации у властей Республики есть, над темой развития инфраструктуры будут работать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

