Сергей Аксёнов обеспокоен безопасностью паромной переправы и Керченского моста

Глава Крыма выразил необходимость обеспечить полную безопасность таких важных объектов в регионе как Керченский мост, Керченская паромная переправа, энергопровод и газопровод. Об этом сообщил чиновник на выездном заседании в Керчи.

В Керчи прошло выездное заседание Национального антитеррористического комитета. В ходе мероприятия Сергей Аксёнов отметил, что в целом в регионе остается стабильная и контролируемая обстановка.

Однако чиновник убежден, что важно проработать особые решение для обеспечения безопасности на стратегически важных объектах региона.

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«Нам необходимо выработать решение по организации работы по профилактике терроризма и предотвращению совершения возможных террористических актов в окружении объектов паромной переправы Крым – Кавказ, строящегося транспортного перехода через Керченский пролив, энергомоста Кубань – Крым и газопровода», — отметил Аксёнов.

Также Глава республики выразил благодарность губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву «за совместную работу и надежные партнерские отношения» .

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